Fajon: Gazze’deki kabul edilemez durum son bulmalı

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, Gazze’deki insani krize dikkat çekti

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze’de yaşanan çatışmalara insani ara verilmesinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Fajon, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu

Fajon, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Gazze’deki kabul edilemez durum, hastanelerde çocukların ve hastaların dramatik biçimde hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, Avrupa Birliği’nin (AB) çağrısıyla çatışmalara insani ara verilmesi hayati önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Fajon, şiddetin durdurulmasının önemine işaret ederek, “İhtiyaç durumundaki insanların yakıt, su, tıbbi yardım ve yiyeceğe erişimini sağlamak çok önemli.” ifadesine yer verdi.

Gazze’de çatışmalar devam ediyor

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana İsrail ile Hamas arasında çatışmalar devam ediyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 11 bin 320 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’de ise 1200 İsrailli öldü.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ile Hizbullah arasında da sınırda çatışmalar yaşanıyor. 8 Ekim’den bu yana 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon kimdir?

Tanja Fajon, 9 Mayıs 1971’de Ljubljana’da doğmuştur. Gazetecilik eğitimi almış ve 1995-2009 yılları arasında Slovenya Radyo Televizyonu’nda çalışmıştır. 2009 yılında Avrupa Parlamentosu’na (AP) seçilmiş ve Sosyalist Grup’ta siyaset yapmıştır. 2020 yılında Sosyal Demokratlar Partisi’nin genel başkanı olmuştur. 2022 yılında Robert Golob başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Alman gazeteci Veit-Ulrich Braun ile evli olup, beş dil bilmektedir.