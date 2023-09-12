Fas'ta 7.0 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 820'ye yükseldi

Fas'ta, son yüzyılın en büyük depremi olarak kaydedilen 7 büyüklüğündeki deprem Marakeş kentinde meydana geldi. Bu deprem sonucunda birçok binanın yıkıldığı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü tarafından duyurulan depremin merkez üssü El Huz bölgesi olarak tespit edildi ve 8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Fas İçişleri Bakanlığı, deprem sonucu can kaybının 1037'ye yükseldiğini açıkladı.

Bu felaket, Fas tarihinde son yüzyılın en büyük depremi olarak kaydedildi ve ülkenin birçok kentinde ciddi hasara yol açtı. Fas Kanal 1 Televizyonu da depremin pek çok kentte hasara neden olduğunu bildirdi. Bu büyük deprem, Fas'ta büyük bir trajediye neden oldu ve acil yardım ve kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Depremin etkileri uzun bir süre boyunca hissedileceği ve toplum için büyük bir travma yaratacağı kesindir. İşte detaylar...





FAS MARAKEŞ EYALETİNDE MEYDANA GELEN DEPREM FELAKETİ SONRASINDA CAN KAYBI 1037 OLDU

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen büyük bir deprem sonucunda, birçok bina çöktü ve olay sosyal medyada hızla yayıldı. Yerel saatle 23.10'da Rabat, Kazablanka, Meknes ve Fes gibi şehirlerde hissedilen depremin büyüklüğü önce 6,8 olarak rapor edildi, ancak Almanya Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 1037 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu ve ölümlerin Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua gibi şehirlerde meydana geldiğini bildirdi. Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekipleri, zararın tespiti ve yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için büyük çaba sarf ediyor. Kurtarma ekipleri, yıkılan binaların enkazlarında mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem sonrası halk, sokaklara çıktı ve bina çöküşlerinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.