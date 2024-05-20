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Filistin Hükümeti: İsrail, Cibaliya saldırılarıyla okulları ve barınma noktalarını bilerek vuruyor

Filistin Hükümeti, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 22:15
Filistin Hükümeti: İsrail, Cibaliya saldırılarıyla okulları ve barınma noktalarını bilerek vuruyor

Gazze'deki Filistin Hükümeti: İsrail, Cibaliya'da okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor

Filistin Hükümeti, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki sivil konutların bulunduğu bölgeyi geniş çaplı bir yıkıma maruz bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı olarak hedef alması sonucunda, çoğunluğu hala kaldırılamamış onlarca insanın şehit olmasına, yüzlerce vatandaşın da yaralanmasına yol açtı." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarının devam etmesi ve Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasıyla gıda güvenliği krizinin artacağı uyarısında bulunuldu. Uluslararası topluma, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması için baskı yapma çağrısı yapıldı.

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