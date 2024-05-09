Bist 100
10.268,58 0%
DOLAR
32,25 0%
EURO
34,85 0,4%
ALTIN
2.407,74 1,11%

Filistin'in BM üyeliği yeniden gündemde: BM Genel Kurulu tasarıyı oylayacak

ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde Filistin'in BM üyeliğini veto etmesinin ardından, Filistin'in BM Genel Kurulu'nda üyeliği için sunulan karar tasarısı yarın oylanacak.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 21:30
Filistin'in BM üyeliği yeniden gündemde: BM Genel Kurulu tasarıyı oylayacak

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik başvurusunun yeniden gündeme gelmesiyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM üyeliğini veto etmesinin ardından, Filistin'in BM Genel Kurulu'nda üyeliği için sunulan karar tasarısı yarın oylanacak.

Tasarıda, Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği vurgulanarak BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, BMGK'ye bu çerçevede "olumlu" şekilde tekrar konuyu ele alması tavsiyesinde bulunuluyor.

BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısında, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak düzenlemelerin kabul edilmesi talep ediliyor. Bununla birlikte, Filistin'in kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkı vurgulanarak, BM Genel Sekreteri'ne kararın uygulanması için gerekli adımları atması çağrısı yapıyor.

Karar tasarısında Filistin için talep edilen düzenlemeler arasında, alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma hakkı, konuşmacı olma hakkı, grup adına açıklama yapma hakkı, teklif ve değişiklik sunma hakkı gibi haklar bulunuyor.

Filistin'in BM üyeliği süreci 2011 yılında başlamış ve 2012'de BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu. Son gelişmeler ise Filistin'in tam üyelik başvurusunun tekrar ele alınması yönünde umutları artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

O kişilere devletten 5000 TL kira yardımı! İki koşulla her ay tıkır tıkır ödenecek

SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı

Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

KPSS şartı kaldırıldı! Kızılay çok sayıda personel alımı yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
6
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
7
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi

En zeki 3 burç açıklandı! Her şeyi zekalarıyla çözüyorlar

Belediyelere KPSS şartsız personel alımı! İlkokul, lise, üniversite mezunlarına müjde

KPSS şartı kaldırıldı! Kızılay çok sayıda personel alımı yapacak

Acil nakit ihtiyaçlarına 100.000 TL kredi onayı çıktı! O banka başvuru ekranını açtı

Bulaşık makinesine çamaşır suyu dökenler eyvah diyecek! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı

Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

Orta- Lisede okuyan okuyan öğrencisi olana müjde! 3.600 TL- 4.000 TL ödeme yapılıyor

Araç sahiplerine 5 yıl geriye dönük para iadesi! Tek dilekçeyle geri ödenecek

Konut kredilerinde Kamu Bankalarının fırsatı! İşte Mayıs ayı revizesi ve maliyetler

Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

O kişilere devletten 5000 TL kira yardımı! İki koşulla her ay tıkır tıkır ödenecek