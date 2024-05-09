Filistin'in BM üyeliği yeniden gündemde: BM Genel Kurulu tasarıyı oylayacak

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik başvurusunun yeniden gündeme gelmesiyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM üyeliğini veto etmesinin ardından, Filistin'in BM Genel Kurulu'nda üyeliği için sunulan karar tasarısı yarın oylanacak.



Tasarıda, Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği vurgulanarak BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, BMGK'ye bu çerçevede "olumlu" şekilde tekrar konuyu ele alması tavsiyesinde bulunuluyor.

BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısında, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak düzenlemelerin kabul edilmesi talep ediliyor. Bununla birlikte, Filistin'in kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkı vurgulanarak, BM Genel Sekreteri'ne kararın uygulanması için gerekli adımları atması çağrısı yapıyor.

Karar tasarısında Filistin için talep edilen düzenlemeler arasında, alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma hakkı, konuşmacı olma hakkı, grup adına açıklama yapma hakkı, teklif ve değişiklik sunma hakkı gibi haklar bulunuyor.

Filistin'in BM üyeliği süreci 2011 yılında başlamış ve 2012'de BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu. Son gelişmeler ise Filistin'in tam üyelik başvurusunun tekrar ele alınması yönünde umutları artırıyor.