Gazze’de bulunan hükümetten açıklama: İsrail, 150’den fazla BM okulunu vurdu

Gazze’de yer alan hükümet, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde yer alan ve Birleşmiş Milletler’e ait olan çok sayıda okulu vurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin bu okullara sığınmış olduğu ve yapılan saldırılar sonucunda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmiş olduğu da belirtildi.

Hükümet, şimdiye kadar UNRWA’ya ait 150’den fazla okulun vurulmuş olduğunu ifade ederek, “İsrail, asılsız ve yalan bahanelerle, sivillerle dolu barınma merkezlerini doğrudan hedef alıyor” açıklaması yaptı.

Hükümet, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler’i, İsrail’e karşı ciddi adım atmaya ve katliamı durdurmak için harekete geçmeye davet etti.