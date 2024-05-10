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Gazze'de çatışmalarda İsrail Ordusu 4 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda dört askerinin öldürüldüğünü ve üç askerinin ağır yaralandığını duyurdu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 23:23
Gazze'de çatışmalarda İsrail Ordusu 4 askerinin öldüğünü açıkladı

Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar, İsrail ordusunun dört askerinin hayatını kaybetmesine ve üç askerinin ağır yaralanmasına neden oldu. İsrail ordusu, bu acı haberleri bir yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, hayatını kaybeden dört askerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde öldürüldüğü ve 19 yaşında oldukları belirtildi. Bu genç askerler, İsrail ordusunun seçkin birimlerinden Nahal Tugayı’nın 931. Taburu’na mensuptu.

Aynı çatışmalarda, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bir asker ağır yaralandı. Ayrıca, Gazze Şeridi’nin güneyindeki çatışmalarda Dokuzuncu Tabur’a bağlı 401. Tugaya mensup iki asker daha ağır yaralandı.

Bu çatışmalar, İsrail’in Gazze’yi 7 Ekim 2023’te işgal etmesinin ardından patlak verdi. İşgalin ardından Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e karşı kapsamlı bir saldırı başlattı. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ise en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849’u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 78 bin 514 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana toplamda 614 askerinin öldüğünü duyurdu. Bu askerlerin 269’u, karadan işgal sürecinde hayatını kaybetti.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te dört günlük bir “insani ara” verildi ve bu süre daha sonra üç gün daha uzatıldı. Bu süre zarfında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 497 Filistinli hayatını kaybetti.

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