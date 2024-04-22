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Gazze'de sağlık sistemi tehlikede: İsrail'in Refah'a olası saldırısı endişe yaratıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah'a yapabileceği olası bir kara saldırısının sağlık sistemini tamamen durdurabileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 20:55
Gazze'de sağlık sistemi tehlikede: İsrail'in Refah'a olası saldırısı endişe yaratıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah'a yönelik İsrail tehdidinin gerçekleştirilmesi durumunda yaşanabilecekler konusunda ciddi endişeler dile getirildi.

Refah'ın işgalinin, Gazze'deki sağlık sisteminin çalışır vaziyetteki küçük bir kısmının dahi çökmesine ve binlerce sivilin hayatının riske girmesine neden olabileceği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a olası bir saldırı planını onayladığını açıklamasının ardından uluslararası toplumun uyarılarına rağmen endişeler artıyor. Ancak, İsrail devlet televizyonunun iddiasına göre, Netanyahu'nun bu planı ertelediği belirtilmişti.

İsrail'in, olası bir kara işgali öncesinde bölgedeki sivilleri tahliye etmek için Refah yakınlarında 10 bin çadır kurma hazırlığında olduğu da gelen bilgiler arasında. Bu endişe verici gelişmeler, Gazze'de yaşayan siviller için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

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