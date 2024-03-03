Gazze’de savaşa son verecek anlaşma yakın mı? Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri başladı

Gazze’de ateşkes müjdesi: Hamas ve İsrail Kahire’de anlaşmaya yakın

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, bölgede ateşkes umutları arttı. Hamas, ateşkes için Mısır’ın arabuluculuğunda Kahire’de İsrail ile görüşmelere başladı. Heyete Hamas’ın Gazze’deki lideri Halil Al-Hayya’nın başkanlık ettiği öğrenildi. İsrail ve Hamas heyetlerinin, Kahire’de ayrı odalarda Mısır’ın aracılığıyla ateşkes şartlarını müzakere ettikleri kaydedildi.



Hamas: Taleplerimiz karşılanırsa ateşkes ilan ederiz

Hamas’ın üst düzey bir yetkilisi, AFP’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in Hamas’ın taleplerini kabul etmesi halinde Gazze’de ateşkesin “24 ila 48 saat içinde” sağlanabileceğini söyledi. Yetkili, “İsrail, Gazze’ye uyguladığı ablukanın kaldırılması, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması ve Gazze’nin kuzeyindeki yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesi gibi Hamas’ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasına yol açacaktır” dedi.

ABD: İsrail altı haftalık ateşkes planını onayladı

ABD’de ise Biden yönetiminden yetkililer, Hamas ve İsrail’in altı haftalık bir ateşkes planına yakın olduğunu ileri sürdü. Yetkililer, İsrail’in planı prensipte onayladığını, Hamas’tan yanıt beklediğini iddia etti. Planın, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması, Gazze’nin yeniden inşası ve Filistinlilerin haklarının korunması gibi konuları içerdiği belirtildi.

Gazze’de ateşkes için geri sayım

Gazze’de ateşkes için geri sayım başladı. Hamas ve İsrail arasında Kahire’de devam eden görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor. Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle 200’den fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. İsrail’de ise Hamas’ın roket saldırılarında 10 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Gazze’de ateşkes ne zaman ilan edilecek? Gazze’de ateşkesin 24 ila 48 saat içinde ilan edilebileceği belirtildi. Hamas ve İsrail arasında Kahire’de ateşkes görüşmeleri devam ediyor.



Gazze’de ateşkes için Hamas’ın talepleri neler? Hamas’ın ateşkes için talepleri arasında Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılması, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması ve Gazze’nin kuzeyindeki yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesi bulunuyor.

Gazze’de ateşkes için ABD’nin rolü nedir? ABD, Gazze’de ateşkes için Mısır’ın arabuluculuğunu destekliyor. ABD, İsrail’in altı haftalık bir ateşkes planını kabul ettiğini iddia ediyor. ABD, Gazze’nin yeniden inşası ve Filistinlilerin haklarının korunması için çalışacağını söylüyor.