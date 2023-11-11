Gazze'de Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması sonucu bazı bebekler öldü

İsrail savaş uçakları, Gazze’de binlerce yaralı ve sivilin tedavi gördüğü Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü bombaladı. Hastanede oksijen makineleri durdu, hastalar ölümle mücadele ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, “Bazı hastaları kaybettik” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, insanlık dışı bir boyuta ulaştı. İsrail savaş uçakları, Gazze’nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini hedef aldı. Hastanenin ameliyathane bölümü vuruldu, elektrik kesildi, oksijen makineleri durdu. Hastalar, hayatta kalmak için mücadele ederken, bazıları yaşamını yitirdi.

ŞİFA HASTANESİ HİZMET DIŞI KALDI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Şifa Hastanesine yönelik saldırısının sonuçlarını anlattı.

El-Kudra, “Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik. Hastanede yüzlerce yaralı ve sivil var. Hastane hizmet dışı kaldı. İsrail, Gazze’de sağlık sisteminin çökmesine neden oldu” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DURMUYOR

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yoğun hava bombardımanı yapıyor. İsrail’in saldırılarında, 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. İsrail, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini, okulları, camileri, medya kuruluşlarını, sağlık tesislerini ve altyapıyı vurdu. Gazze’de yaşayan 2 milyon Filistinli, elektrik, su, gıda ve ilaç sıkıntısı çekiyor.

HAMAS, İSRAİL’E KARŞILIK VERİYOR

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in saldırılarına karşılık vermek için roket ve füze saldırıları düzenliyor. Hamas, İsrail’in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı başlattığını duyurdu. Hamas, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. Hamas, ayrıca 239 İsrailli esir tuttuğunu bildirdi.

BATI ŞERİA VE KUDÜS’TE DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Batı Şeria ve Kudüs’te de Filistinlilerin öfkesini artırdı. Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi işgalciler, Filistinlilere saldırıyor. Batı Şeria ve Kudüs’te yaşanan çatışmalarda 182 Filistinli hayatını kaybetti.

Lübnan’daki Hizbullah örgütü de İsrail’e karşı savaş ilan etti. Hizbullah, 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile çatışmaya girdi. Hizbullah, İsrail’in Lübnan topraklarını ihlal ettiğini, Filistin halkına destek vermek için savaştığını söyledi. Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.