Gazze'ye saldırılarının 184. gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 175 oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ve 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Bu saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 33 bin 175'e, yaralı sayısının ise 75 bin 886'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.