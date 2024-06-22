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Genç model sahilde şakalaşırken dalgaların kurbanı oldu!

Rusya'nın Soçi sahilinde, model Diana Belyaeva erkek arkadaşıyla yürüyüş yaparken şakalaştığı sırada büyük bir dalga, genç kadını aniden denize sürükledi. Diana, çevredeki insanların çaresizce müdahale etmeye çalıştığı saniyeler içinde boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 13:18
Genç model sahilde şakalaşırken dalgaların kurbanı oldu!

Olay, Soçi'nin ünlü sahil beldesinde gerçekleşti. Diana ve erkek arkadaşı, deniz kenarında romantik anlar yaşarken bir grup arkadaşları tarafından kaydedilen videoda, dalgalara karşı neşeli bir şekilde şakalaştıkları görülüyor. Ancak birkaç an içinde, büyük bir dalganın kıyıya vuran çifti etkisi altına almasıyla durum trajediye dönüştü.

deniz boğulma genç model

DALGALARIN ŞİDDETLİ ETKİSİ!

Videoya yansıyan görüntülerde, Diana'nın dengesini kaybetmeye başladığı ve panik içinde ayakta durmaya çalıştığı görülüyor. Erkek arkadaşı hemen ona ulaşmaya çalışsa da, dalga şiddetini artırarak genç kadını denize doğru çekmeye başlıyor. Çevredeki diğer insanların çaresizce izlediği olayda, kurtarma çabaları maalesef sonuç vermedi ve Diana sulara gömüldü.

deniz boğulma genç model

ÜÇ GÜN SÜREN ARAMA ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

Olayın ardından bölge yetkilileri, Diana'yı bulmak için üç gün boyunca yoğun bir arama operasyonu yürüttü. Ancak denizde geçen sürenin etkisiyle umutlar giderek azaldı ve sonunda genç modelin cansız bedenine ulaşıldı.

ÇEVRE SAKİNLERİNİN TEPKİSİ!

Sosyal medyada yayılan video, çevredeki insanların olay anında tepkisiz kaldığını ortaya koydu. Birçok kullanıcı, Diana'nın yardım çığlıkları arasında çevre sakinlerinin sadece izlemekle yetindiğini belirtti. Bu durum, acil durumlarda hızla müdahale edilmesi gerektiği konusunda tartışmalara yol açtı.

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