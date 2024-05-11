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Güneş patlamaları Dünya'yı tehdit ediyor: Cep telefonları ve internet birden kesilebilir! Elektrik hatları...

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'teki patlamaların Dünya üzerinde ciddi etkilere neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:38
Güneş patlamaları Dünya'yı tehdit ediyor: Cep telefonları ve internet birden kesilebilir! Elektrik hatları...

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'yı etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Güneş fırtınalarının cep telefonu ağlarından internete, GPS uydularından elektrik hatlarına kadar birçok sistemi etkileyebileceği belirtiliyor.

NOAA'nın yaptığı açıklamalara göre, Çarşamba gününden beri devam eden patlamaların etkisi önümüzdeki birkaç saat ve gün içinde artarak devam edecek. Bu durum, iletişim ve navigasyon sistemlerinin bozulmasına, elektrik kesintilerine ve uyduların zarar görmesine neden olabilir.

patlama

19 yıl aradan sonra yaşanacak olan bu güneş fırtınalarının, Dünya üzerinde ciddi etkilere yol açabileceği vurgulanıyor. Özellikle bu tür bir uyarının, son 50 yıl içinde ilk kez yayımlandığına dikkat çekiliyor.

NOAA'nın verdiği bilgilere göre, bugün Güneş'teki patlamaların zirveye çıkması bekleniyor. Jeomanyetik fırtınaların, cep telefonu ağlarından GPS uydularına, internetten elektrik hatlarına kadar birçok alanda zarar verebileceği belirtiliyor.

patlama

Uzmanlar, bu tür patlamaların uzay araçlarının da yön bulma sistemlerini etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Yarın için daha düşük düzeyde devam etmesi beklenen patlamaların, ancak dünya çapında ciddi hasarlara neden olabileceği uyarısında bulunuluyor.

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