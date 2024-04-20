Irak’ta karargaha saldırı: ABD saldırıyı reddettiğini açıkladı

Irak’ta ve Şii milis güçlerinin Haşdi Şabi’ye bağlı olan karargahına yönelik bir hava saldırısı yaşandı. Saldırı sonrasında ise büyük bir yangın çıktı. Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Babil'de bulunan askeri Kalso Askeri Üssü'ne ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Açıklamada ölü ya da yaralanan olmadığı da ifade edildi. Ancak bölgede geniş çaplı yangın meydana geldi.

ABD’den saldırı iddiasına ret





Haşdi Şabi, yaşanan hava saldırısını gerçekleştirenin ABD olduğunu iddia etti ama ABD, bu iddiaları reddetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (Centcom), ABD'nin Irak'a hava saldırısı düzenlediğini iddia eden haberlerin doğru olmadığını, hava saldırısını ABD’nin düzenlemediğini açıkladı.

Saldırıyı şimdiye kadar üstlenen olmadı.