İran, ABD'yi ateşkes konusun eleştirdi: ABD Gazze'de ateşkes konusunda ciddi değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlenen haftalık basın toplantısında ABD'nin Gazze'deki ateşkes konusundaki tavrını eleştirdi. Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı "acımasız ve insanlık dışı bir suç" olarak niteledi.



Kenani, İsrail'in yüzlerce Filistinli sivili öldürdüğünü belirterek, "Amerikan ve İngiliz güçlerinin bu operasyonda rol oynadığı bilgileri var. Bu da 700'den fazla masum Filistinlinin üçlü operasyonda öldürüldüğü anlamına geliyor." dedi.

ABD'nin Ateşkes Önerisi Eleştirildi

ABD'nin Gazze'de kapsamlı ateşkes için sunduğu öneriyi değerlendiren Kenani, "ABD, işlenen tüm suçlarda Siyonist rejimin yanında olmuştur. Hiçbir kanıt ABD'nin ateşkes konusunda ciddi olduğunu göstermiyor. ABD, ciddi ise öncelikle Siyonist rejimin silah cephaneliğini doldurmaktan vazgeçmelidir." diye konuştu.

Kenani ayrıca, ülkesinin de üye olduğu BRICS'e yeni üyelerin kabulü konusunun Rusya'da yapılan BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında gündeme geldiğini belirtti.

Biden'ın Ateşkes Önerisi ve Tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu. Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.