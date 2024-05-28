İspanya’dan sonra Norveç ve İrlanda’da Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıdığını açıkladı

İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, İspanya’nın Filistin’i resmen tanıdığını duyurmuştu. Bu açıklama sonrasında Norveç ve İrlanda’dan da açıklama geldi. Daha önce Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklayan bu devlet, resmi açıklamalarını gerçekleştirdi.

İrlanda Hükümeti, Filistin’i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanığını, Dublin ve Ramallah arasında tam diplomatik ilişki kuracaklarını ifade etti. Filistin Devleti’ni tanıma, kabine toplantısında onaylandı.

Norveç de Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıdığını açıkladı. Kraliyet Kararnamesi’nin kabul edilmesi sonrasında, Filistin devlet olarak resmen tanınmış oldu.