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ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar büyüyor: Texas Üniversitesi’nden 34 kişiye gözaltı

ABD’de üniversitelerde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto eylemeleri büyüyor. Texas Üniversitesi’nde İsrail karşıtı protestolar nedeniyle 34 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:05
ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar büyüyor: Texas Üniversitesi’nden 34 kişiye gözaltı

Texas Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, sosyal medya hesabı üzerinden Texas Üniversitesi’nde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, gerçekleştirilen protesto gösterileri nedeniyle toplam 34 kişinin gözaltına alındığı, üniversite yönetimi ve Texas Valisi’nin isteği üzerine, gösterilere müdahale edildiği ifade edildi.

Texas Üniversitesi’nden 34 kişi gözaltında

Texas Valisi Abbott, “Protestocuların yeri okul değil hapishanedir. Yahudi karşıtı protestolarda yer alan öğrencilerin tümü okuldan atılmalı” gibi açıklamalarda bulundu. Vali, protestolar devam ettiği sürece, gözaltıların da süreceğini belirtti.

Texas Üniversitesi’nden 34 kişi gözaltında

Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin yanlısı ve İsrail karışıtı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'deki pek çok üniversiteye yayıldı.

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