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İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın yaptı! 20 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 13:44
İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın yaptı! 20 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil, Cenin, Nablus, Ramallah, Kalkilya, Eriha ve Tubas kentlerinde operasyonlar düzenlediği belirtildi.

İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN YAPILAN BASKINLAR

İsrail askerlerinin yaptığı baskınlarda gözaltına alınanların arasında biri çocuk, biri lise öğrencisi olan 20 Filistinlinin bulunduğu bildirildi. Baskınların sırasında Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddet uygulandığı, evlerde maddi hasarların meydana geldiği ifade edildi.

GÖZALTI SAYILARI VE ARTAN GERİLİM

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltıların, baskınların ve saldırıların arttığı gözlemleniyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da sadece bu tarihler arasında 9 bin 345 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İsrail askerleri ile Filistin toplulukları arasında yaşanan çatışmalarda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 552 Filistinlinin yaşamını kaybettiği bildirilmişti.

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