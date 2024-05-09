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İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah kentine saldırının devam etmesi halinde esir takasını kabul etmeyecek!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Refah kentine yönelik saldırının devam etmesi halinde esir takasını kabul etmeyeceği iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 22:37
İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah kentine saldırının devam etmesi halinde esir takasını kabul etmeyecek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırının devam etmesi durumunda karşılıklı esir takasını kabul etmeyeceği iddia ediliyor. NBC'nin haberine göre, Netanyahu, Batılı aktörlerin karşı çıkmasına rağmen Refah'a kara saldırısına ısrarla devam etmekte.

Netanyahu'nun olası bir mutabakatla saldırı arasına "duvar örmek" istediği belirtilirken, bu durumun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin İsrail ordusunun saldırılarına bir sınırlama getirmeyeceği ifade ediliyor.

ABD ve Batılı yetkililerin uyarılarına rağmen Netanyahu'nun bu tutumu, bölgedeki insani krizin daha da büyümesine neden olabilir. İsrail ordusunun Refah bölgesine yönelik kara saldırıları devam ederken, bölgeye hava saldırıları da düzenleniyor.

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