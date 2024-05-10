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İsrail basını duyurdu: “Refah’a yönelik kara saldırısı genişletilecek”

İsrail basını, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, Refah kentine yönelik kara saldırılarının alanının genişletilmesi kararını onayladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 17:37
İsrail basını duyurdu: “Refah’a yönelik kara saldırısı genişletilecek”

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Güvenlik Kabinesi dün gece toplanarak, Refah’a yönelik kara saldırılarını genişletme kararı aldı. Haberlerde yer alan bilgilere göre bu karar ile ABD’nin kırmızı çizgisinin aşılıp aşılmayacağına dair değerlendirmeler de yapıldı.

Öte yandan İsrail basınında, Hamas ile esir takası konusunda İsrail’in biraz daha çaba göstermesi kararı alındığı, ancak İsrail’in aşırı sağcı olarak bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı tavrı ile tanınan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bu karara karşı oy kullandığı da yer aldı.

İsrail güçleri 7 Mayıs tarihinde Refah’a resmen kara saldırısına başlamış, Mısır’a açılan sınır kapısını ele geçirmişti.

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