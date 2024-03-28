İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait topraklara el koymaya devam ediyor

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, İsrail’in Batı Şeria’da el koymuş olduğu topraklarla ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2023 yılında el konulan topraklar, bir önceki yıla göre iki kat artmış durumda. 2022 senesinde İsrail tarafından el konulan topraklar 26 bin dönüm civarındayken, 2023 yılında bu rakam 50 bin 526 dönüme çıkmış durumda.

İsrail yönetimi, arazilere el koymak için şimdiye kadar 30’dan fazla karar çıkarmış durumda. Açıklamalara göre İsrail, toprakların tümüne el koyma politikasını sistematik bir şekilde uygulamaya devam ediyor. İsrail devlet televizyonu KAN, 22 Mart’ta İsrail’in Batı Şeria’da bulunan Ürdün Vadisi’nde, 8 bin dönümlük araziye el koyduğunu ve bunu da “devlet arazisi” iddiasıyla yaptığını duyurmuştu.

Uluslararası hukuka göre, işgal altında bulunan Batı Şeria’da “Yahudi yerleşim birimleri” yasa dışı kabul ediliyor. El konulan topraklarda yaşamakta olan Yahudilerin ise işgal altında olan Filistinlilerin yaşamını zorlaştırdığı da belirtiliyor.