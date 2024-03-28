Bist 100
9.079,97 3%
DOLAR
32,35 0,25%
EURO
35,17 0,02%
ALTIN
2.293,32 1,2%

İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait topraklara el koymaya devam ediyor

İsrail yönetimi, işgal etmiş olduğu Batı Şeria’da Filistinlilere ait topraklara el koymaya devam ediyor. El konulan araziler için “Yahudi yerleşim birimi” inşası planlanıyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 18:04
İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait topraklara el koymaya devam ediyor

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, İsrail’in Batı Şeria’da el koymuş olduğu topraklarla ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2023 yılında el konulan topraklar, bir önceki yıla göre iki kat artmış durumda. 2022 senesinde İsrail tarafından el konulan topraklar 26 bin dönüm civarındayken, 2023 yılında bu rakam 50 bin 526 dönüme çıkmış durumda.

İsrail yönetimi, arazilere el koymak için şimdiye kadar 30’dan fazla karar çıkarmış durumda. Açıklamalara göre İsrail, toprakların tümüne el koyma politikasını sistematik bir şekilde uygulamaya devam ediyor. İsrail devlet televizyonu KAN, 22 Mart’ta İsrail’in Batı Şeria’da bulunan Ürdün Vadisi’nde, 8 bin dönümlük araziye el koyduğunu ve bunu da “devlet arazisi” iddiasıyla yaptığını duyurmuştu.

Uluslararası hukuka göre, işgal altında bulunan Batı Şeria’da “Yahudi yerleşim birimleri” yasa dışı kabul ediliyor. El konulan topraklarda yaşamakta olan Yahudilerin ise işgal altında olan Filistinlilerin yaşamını zorlaştırdığı da belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Evcil hayvanı olanlara A101 indirimi! Kedi köpek mama, kum, oyuncak dev indirimde

Evcil hayvanı olanlara A101 indirimi! Kedi köpek mama, kum, oyuncak dev indirimde

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

Birikmiş 100.000 TL'si olan kemerlerini bağlasın! O banka her ay servet kazandıracak

Birikmiş 100.000 TL'si olan kemerlerini bağlasın! O banka her ay servet kazandıracak

Ramazan ayında jestin böylesi! Vatandaşa destek fişi dağıtılıyor

Ramazan ayında jestin böylesi! Vatandaşa destek fişi dağıtılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
4
17 yıl sonra bir ilk! Faiz artırımı kararı dünya gündeminde
5
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız
6
AB Liderler zirvesi öncesi Borrell'den Gazze Şeridi açıklaması
7
ABD’de bir gemi köprüye çarptı: 3 km’lik köprü yıkıldı

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

A'dan Z'ye tüm emekliye 8000 TL ek ödeme! Başvuru için son 8 gün

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

Tarım Kredi Market'te kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ayarı: Kilosu 384 TL'ye düştü

Birikmiş 100.000 TL'si olan kemerlerini bağlasın! O banka her ay servet kazandıracak

Yastık altında altın biriktirenler bilmezse üzülecek! Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi

Evcil hayvanı olanlara A101 indirimi! Kedi köpek mama, kum, oyuncak dev indirimde

Ektresine bakmayan kredi kartı kullanıcıları yandı! Her faturaya yüzde 5 zam geldi

Ramazan ayında jestin böylesi! Vatandaşa destek fişi dağıtılıyor

Emekliye iki kat değil beş kat zam! Cumhurbaşkanı emekliye son sürprizini yapacak