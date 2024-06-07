İsrail, BM'nin 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren' ülkeler listesine girdi

BM İsrail'i 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren' ülkeler listesine aldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkeler listesine ekledi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu kararına ilişkin resmi bildirim aldıklarını açıkladı.



İsrail'den Sert Tepki

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Guterres’in İsrail ordusunu kara listeye alma kararının “şok edici ve yanlış” olduğunu belirtti. Erdan, Guterres’in “İsrail’e karşı nefretle hareket ettiğini” iddia ederek, “kara listeye alınan tek kişinin BM Genel Sekreteri olduğunu” ileri sürdü.

Netanyahu’dan Eleştiri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “BM, Hamas'ın saçma iddialarını benimseyerek bugün kendisini tarihin kara listesine koydu.” ifadelerini kullandı. Netanyahu, İsrail ordusunun “dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu" iddia ederek, BM Genel Sekreteri Guterres’in vereceği hiçbir kararın bunu değiştiremeyeceğini savundu.

BM’nin Kararı

Israel National News’in haberine göre, BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'ı bilgilendirerek, İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etme kararı aldığını iletti. İsrail’in bu adımdan vazgeçirme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Gazze’deki Durum

BM raporlarına göre, Gazze’de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran’da yaptığı açıklamada, 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi'ne 245 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 731'e, yaralı sayısının 83 bin 530'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.