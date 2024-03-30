İsrail çocukları öldürmeye devam ediyor: Batı Şeria’da bir çocuk daha hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Şeria’da yer alan Cenin’de evlere baskın düzenlediğini, bu baskınlar sırasında 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini ve 2 Filistinlinin de ağır bir şekilde yaralandığını duyurdu. İsrail güçlerinin 2 kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail tarafından işgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail ordusu ve yasa dışı bir şekilde topraklarda bulunan Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle hayatını kaybetmiş olan Filistinli sayısı 455’e çıktı.