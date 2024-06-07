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İsrail Gazze’de sivillere saldırmaya devam ediyor: Can kaybı 37 bine yaklaştı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ndenki saldırılarına ve katliamlarına devam ediyor. İsrail en son Birleşmiş Milletler’e ait bir okulu vurdu. Saldırı sonucunda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 14:31
İsrail Gazze’de sivillere saldırmaya devam ediyor: Can kaybı 37 bine yaklaştı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nden sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, Şati Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler UNRWA'ya ait bir okulu bombaladı. Zorunlu olarak yerinden edilen Filistinlilerin sığınmış olduğu okulun bombalanması nedeniyle, 3 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, dün de UNRWA'ya ait bir başka okula saldırmıştı. Burada da 14’ü çocuk ve 9’u kadın olmak üzere 40 Filistinli hayatını kaybetmişti.

7 Ekim’den bu yana 37 bine yakın can kaybı

İsrail, 7 Ekim’den bu yanan Gazze’ye yoğun saldırılarına devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 77’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Son saldırılarla birlikte, Gazze’de İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli sayısı 36 bin 731 olarak açıklandı. Saldırılarda yaralalan insan sayısı ise 83 bin 530’a çıktı.

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