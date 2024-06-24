İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ihtimali Avrupa Birliği'nde endişe yaratıyor

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu belirtti.



İSRAİL'İN BATI ŞERİA PLANI AB'DE ENDİŞE YARATIYOR



AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Lüksemburg'da gerçekleşti ve toplantının ardından basına açıklama yapan Josep Borrell, AB'nin Gazze ve Batı Şeria konusundaki endişelerini dile getirdi. Borrell, özellikle İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu ve bunun bölgeye barış getirmeyeceğini vurguladı.

Borrell, toplantı sırasında bakanların Gazze'deki durumu ele aldıklarını ve insani yardımların bölgeye ulaşabilmesi için çabaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, Gazze'de ateşkes sağlanmadan insani yardımların etkin bir şekilde ulaştırılmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

AB'NİN ORTAK TUTUMU OLUŞTURULMALI

AB'nin Gazze konusunda ortak bir tutum belirleyemediğine dikkat çeken Borrell, bu durumu aşmak için tüm üye ülkelerin İsrail ve Filistin ile ilişkilerini yeniden değerlendiren bir belge hazırladığını söyledi. Bu belge sayesinde AB'nin ortak bir duruş sergileyebilmesi için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Borrell, “Gazze’deki durumu çözmek için AB olarak üzerimize düşen sorumluluğu almalı ve ortak bir tutum sergilemeliyiz. Ancak, ne yazık ki bu konuda henüz bir uzlaşıya varabilmiş değiliz. Tüm ülkelerin bu süreçte daha aktif rol alması gerekiyor” dedi.

ABD VE FRANSA'NIN ARABULUCULUK ÇABALARI DESTEKLENİYOR

Borrell, bölgedeki çatışma riskinin ciddi boyutlara ulaşabileceğine dair endişelerini de dile getirdi. Özellikle İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin artabileceğini belirten Borrell, bu durumun önüne geçebilmek için ABD ve Fransa'nın arabuluculuk çabalarının desteklendiğini söyledi. Borrell, “Bölgedeki çatışmaların yayılma riski var ve bu, uluslararası barış ve güvenliği tehdit edebilir. ABD ve Fransa’nın bu konudaki aktif arabuluculuk çabalarını destekliyoruz ve bu tür girişimlerin barışı sağlamada önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN SÜRECEĞİ BEKLENİYOR

Gazze'deki savaşın daha ne kadar süreceği sorusuna da yanıt veren Borrell, savaşın uzamasının büyük bir ihtimal olduğunu söyledi. Borrell, bu durumun Filistinlilerin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştıracağını ifade ederek, “Gazze’deki savaş ne yazık ki uzun sürecek gibi görünüyor. Bu, Filistinlilerin hayatta kalıp kalamayacağına dair büyük bir sınav. Batı Şeria’da da uluslararası hukuk bir kez daha sınanacak gibi görünüyor” dedi.

Borrell, Batı Şeria'nın yavaş yavaş ilhak edilmesi konusunda net bir irade olduğunu ve bunun kesinlikle barış getirmeyeceğini vurguladı. Borrell, “Batı Şeria'da yaşananlar, uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geliyor. İsrail’in bu konudaki niyetleri oldukça net ve bu durum bölgeye barış getirmek yerine daha fazla çatışmaya neden olabilir” diye konuştu.

BATI ŞERİA'DAKİ İLHAK PLANI BARIŞI TEHDİT EDİYOR

İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planları, uluslararası toplumda da endişe yaratmaya devam ediyor. AB'nin bu duruma karşı ortak bir tutum belirleyerek, barış sürecine katkıda bulunması gerektiğine dikkat çeken Borrell, “Batı Şeria'nın ilhak edilmesi, Filistin-İsrail barış sürecini ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bu konuda uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve barış sürecinin desteklenmesi gerekiyor” dedi.