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İsrail’in Gazze’deki katliamı sürüyor: Son 24 saatte 50’den fazla Filistinli öldürüldü

İsrail askerlerinin 237 gündür sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze’de hayatını kaybeden insan sayısı her geçen gün artıyor. Saldırılar sonucunda son 24 saatte 53 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 16:04
İsrail’in Gazze’deki katliamı sürüyor: Son 24 saatte 50’den fazla Filistinli öldürüldü

Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in katliamları ile ilgili Gazze’deki son durumu paylaştı. Bakanlık, İsrail’in son 24 saatte 5 katliam daha gerçekleştirdiğini ve bu katliamlar sonucunda 53 Filistinlinin öldürüldüğünü, 357 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Son 24 saatte yaşananlar sonrasında, 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırıları yüzünden hayatını kaybeden Filistinli sayısı 36 bin 224’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 81 bin 777 olarak belirtildi.

Diğer yandan bakanlık, enkaz altında ve yol kenarındaki cenazelere hala ulaşılamadığını ifade etti.

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