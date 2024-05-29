İsrail’in Gazze’deki saldırılarında can kaybı 36 bin 171’e ulaştı

Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saatte 75 Filistinlinin hayatını kaybetmiş olduğunu, 284 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Son saldırılar ile 7 Ekim’den bu yana Gazze’de öldürülen Filistinli sayısı 36 bin 171’e, yaralı sayısı ise 81 bin 420’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, Refah’ta ve Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşanan saldırılar ile İsrail’in sağlık sistemini tümüyle yok etmeye çalıştığını ve Gazze’de gerçekleştirilen katliamlarla baş edebilecek düzeyde bir sağlık hizmeti kapasitesinin artık kalmadığını belirtti.

İsrail’in bölgede güvenli alan bırakmadığına dikkat çeken Kudra, “Mevasi bölgelerinin güvenli bölge olduğu konusunda dünyayı kandırmaya çalışıyorlar, ancak bu bölgede de korkunç katliamlar gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.