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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 20:48
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını kaybetti

Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik bir olayda, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan bir eve hava saldırısı düzenledi. El-Avde Hastanesi'nin verdiği bilgiye göre, saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı. Ancak saldırıda yaralananların durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları, İsrail'in hedef aldığı evin tamamen yıkıldığını ve çevredeki diğer evlerin de ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti. Sağlık ekipleri ve sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalan kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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