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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı 30 Bin 534'e Yükseldi!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında son 24 saatte yaşananlar, bölgedeki insanlık dramını artırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in 150 gündür süren saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 124 artarak 30 bin 534'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 71 bin 920 oldu.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:26
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı 30 Bin 534'e Yükseldi!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte yaşanan acı bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 150 gündür devam eden saldırılarında son 24 saat içinde 124 Filistinli yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 30 bin 534'e ulaşırken, yaralı sayısı ise 71 bin 920 oldu. Bu trajik tablo, Gazze halkını derin bir acıya sürüklerken, uluslararası toplumun da dikkatini çekmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cenazelere ulaşmada zorluk yaşıyor. Son 24 saat içinde gerçekleşen "13 katliam"da hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerine ulaşılamıyor. İsrail güçlerinin müdahaleleri, sağlık ekiplerinin görevlerini yerine getirmesini engelliyor.

Uluslararası kamuoyu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve sivil halka yönelik zulme karşı tepkisini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verileri, bölgedeki insan hakları ihlallerini ve insani krizi bir kez daha gündeme getirirken, uluslararası toplumdan çözüm bulunması için çağrılar yükseliyor.

İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkının direnişi devam ederken, bölgedeki gelişmeler uluslararası arenada yakından takip ediliyor. Can kaybının arttığı bu zorlu süreçte, taraflar arasında barışçıl bir çözüm bulunması ve bölgedeki çatışmanın sona ermesi için yapılan diplomatik girişimlerin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bu saldırıların insanlık dramına yol açtığı gerçeği, uluslararası sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Sivil halkın can güvenliği ve bölgedeki insani yardımların ulaştırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi, barış ve istikrarın tesis edilmesi adına önemli bir adım olacaktır.

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