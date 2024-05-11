İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısı hızla artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin acı verici gelişmeler yaşanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 69 Filistinli ise yaralandı.



Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 971'e yükselirken, yaralı sayısının 78 bin 641'e çıktığı bildirildi. Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülerin olduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkat çekildi.