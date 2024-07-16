Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Gazeteci Muhammed Abdullah Mişmiş yaşamını kaybetti. Gazze'deki gazeteci ölümlerinin sayısı 160'a ulaştı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 19:36
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda, bir gazeteci daha yaşamını kaybetti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Savt El-Aksa Radyosu Program Müdürü Muhammed Abdullah Mişmiş'in şehit olduğu bildirildi.

GAZZE'DE GAZETECİ KAYIPLARI ARTIYOR

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başından bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 160'a ulaştı. Medya ofisinden yapılan açıklamada, Mişmiş'in hangi saldırıda öldüğüne dair detaylı bilgi verilmedi.

Medya ofisi, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılarının kasıtlı olduğunu ifade etmişti. İsrail'in, "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek ve haberlerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla" gazetecileri hedef aldığını belirtti.

GAZZE'DEKİ MEDYA ÇALIŞANLARININ ZOR DURUMU

Gazze'de medya çalışanları, yoğun saldırılar altında görev yapmaya çalışıyor. İsrail'in saldırıları sırasında gazetecilerin güvenliği büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Gazeteciler, hem işlerini yapmaya devam ediyor hem de can güvenliklerini sağlamaya çalışıyor.

Gazetecilere yönelik bu saldırılar, uluslararası alanda tepki çekmeye devam ediyor. 

İLGİLİ HABERLER

Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!

O ildeki emeklilere aylık 1500 TL belediye yardımı! Başvurana bir ay değil her ay ödenecek

Emekli maaşı 10.000 TL olan emekliler dikkat! Bakanlık az önce açıkladı: Yeni maaşlar hayırlı olsun

Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Güney Kore'de belediyede çalışan bir robot intihar etti! Bilim kurgu filmi değil gerçek...
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım

Emekli maaşı 10.000 TL olan emekliler dikkat! Bakanlık az önce açıkladı: Yeni maaşlar hayırlı olsun

Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!

Hayal mayal kalmadı bam bam bam! 17.000 TL’ye 2.500.000 TL konut krediniz hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı

Kuru fasulye, nohut, fındık, fıstık indirimde! Tarım Kredi Market 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Emeklinin zam hesabı belli oldu! Son rakamları unutun: 10.000 TL alan artık bu kadar alacak

Hayat fatura zulmü olmadan geçecek! Banka 6 aylık faturanızı ödüyor

Tek kuruş faiz ödemeden nakit hazır! O banka faizsiz 25.000 TL kredi veriyor

O ildeki emeklilere aylık 1500 TL belediye yardımı! Başvurana bir ay değil her ay ödenecek

Emekli maaşları belli oldu! Zamlar hesaplarda mı? E-Devlet'ten Hemen Sorgula!