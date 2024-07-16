İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda, bir gazeteci daha yaşamını kaybetti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Savt El-Aksa Radyosu Program Müdürü Muhammed Abdullah Mişmiş'in şehit olduğu bildirildi.



GAZZE'DE GAZETECİ KAYIPLARI ARTIYOR

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başından bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 160'a ulaştı. Medya ofisinden yapılan açıklamada, Mişmiş'in hangi saldırıda öldüğüne dair detaylı bilgi verilmedi.

Medya ofisi, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılarının kasıtlı olduğunu ifade etmişti. İsrail'in, "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek ve haberlerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla" gazetecileri hedef aldığını belirtti.



GAZZE'DEKİ MEDYA ÇALIŞANLARININ ZOR DURUMU

Gazze'de medya çalışanları, yoğun saldırılar altında görev yapmaya çalışıyor. İsrail'in saldırıları sırasında gazetecilerin güvenliği büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Gazeteciler, hem işlerini yapmaya devam ediyor hem de can güvenliklerini sağlamaya çalışıyor.

Gazetecilere yönelik bu saldırılar, uluslararası alanda tepki çekmeye devam ediyor.

