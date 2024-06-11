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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 37 bin 164'e ulaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 164'e yükseldi. Son 24 saatte ise 40 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:56
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 37 bin 164'e ulaştı

Gazze'de can kaybı 37 bin 164'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar hakkında güncel bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 40 Filistinli daha hayatını kaybetti. Bu trajik olaylar sonucunda toplam can kaybı 37 bin 164'e yükselirken, yaralı sayısı da 84 bin 832'ye ulaştı.

Son 24 Saatte Üç Katliam

İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde üç büyük saldırı düzenlediği bildirildi. Bu saldırılar sonucunda 40 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 120 Filistinli ise yaralandı. Gazze'deki sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlere ulaşmakta zorluk çekiyor.

249 Gündür Devam Eden Saldırılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 249 gündür aralıksız devam ediyor. Bu süre zarfında Filistinliler ağır kayıplar verdi ve birçok sivil altyapı tahrip edildi. Sağlık Bakanlığı, sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cesetlere ulaşmakta güçlük çektiğini ve birçok bölgeye erişimin imkânsız olduğunu belirtti.

Enkaz Altındaki Cesetler

Sağlık Bakanlığı, enkaz altındaki ve yol kenarlarında bulunan cesetlerin hala çıkartılamadığını vurguladı. Bu durum, bölgede yaşayanların acısını daha da derinleştiriyor ve kayıpların tam olarak belirlenmesini zorlaştırıyor.

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