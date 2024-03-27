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İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları devam ediyor: Filistin'de 212 okul vuruldu 6 aydır eğitim yok

Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail, Filistinlilerin sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alıyor. 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de 212 okul vuruldu ve bunlardan 53’ü tamamen yok oldu

Yayın Tarihi: 27.03.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 23:56
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları devam ediyor: Filistin'de 212 okul vuruldu 6 aydır eğitim yok

İsrail, son yılların en büyük saldırısını gerçekleştiren Hamas’a karşı ‘savaş durumu alarmı’ ilan etti. İsrail, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef almaya devam ediyor.

Gazze’deki Okullar İsrail’in Hedefinde

Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı raporda, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de 212 okulu vurduğu, bunlardan 53’ünün tamamen imha edildiği belirtildi. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Education Cluster ve Save the Children adlı kuruluşlar, Gazze’ye ilişkin elde ettikleri uydu görüntülerine dayanarak hazırladığı raporda, İsrail’in okul tesislerini hedef almasının Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Uydu görüntüleri ve başka kaynakların, İsrail ordusunun okulları askeri amaçlar için kullandığını gösterdiğine işaret edilen raporda, “İsrail ordusunun okulları askeri operasyonlarında kullandığına ilişkin raporlar, fotoğraflar ve videolar var. İsrail ordusunun okulları sorgulama merkezi ve askeri üs olarak kullandığı görülüyor.” ifadesine yer verildi.

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