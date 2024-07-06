İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 5 gazeteci daha yaşamını kaybetti! Can kaybı 38 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda, biri kadın olmak üzere 5 Filistinli gazeteci daha yaşamını kaybetti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.



GAZZE'DE ÖLEN GAZETECİLERİN SAYISI 158'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun son 12 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, şirkette görev yapan gazeteci Edib Sukkar, Filistin Medya Ajansı'ndan Rezak Ebu Şekyan ile Emced Cehcuh ve eşi Gazze İslam Üniversitesinde radyo programcısı Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 158'e yükseldi.

İSRAİL'İN SON SALDIRILARINDA AYNI AİLEDEN 9 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gazeteci Emced Cehcuh'un evini bombalaması sonucu eşi Vefa Ebu Daban dahil aynı aileden 9 kişi öldü.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son birkaç hafta içinde 27 Ekim'de başlattığı kara saldırılarından farklı olarak "yeni tip" askeri saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu, son dönemde sınırlı kuvvetlerin katılımıyla havadan, karadan ve denizden çeşitli bölgelerde Filistinlilere tahliye uyarısı yapmadan ani saldırılar gerçekleştiriyor. Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanlar, bu saldırılara örnek olarak gösteriliyor. İsrail ordusu, bu saldırıların "Filistinli gruplar tarafından tutulan esirleri serbest bırakmak veya ordunun 'Hamas askeri yapısını' ortadan kaldırmak gibi belirli hedeflere ulaşmayı amaçladığını" iddia ediyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 38 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 274 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 87 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu saldırılarla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 38 bin 98'e, yaralananların sayısı ise 87 bin 705'e yükseldi.