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İsrail’in saldırmaya devam ettiği Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 35 bin 386’ya çıktı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ndeki yoğun saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda, şimdiye kadar hayatını kaybeden Filistinli sayısı 35 bin 386’ya yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 16:11
İsrail’in saldırmaya devam ettiği Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 35 bin 386’ya çıktı

Gazze’de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 83 Filistinlinin daha yaşamını yitirmiş olduğunu ve 100’ün üstünde kişinin de yaralandığını duyurdu. Son saldırılarla birlikte, 7 Ekim’den bu yana yaşanan İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 35 bin 386’ya çıkarken, yaralı sayısı ise 79 bin 366'ya yükseldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde katliamlarını sürdüren İsrail güçlerinin, yol kenarlarında ve enkaz altlarında kalan cenazelere erişimi engellediği de tekrarlandı.

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