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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Filistin sorununun çözümü için bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulmalı"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Gazze'deki şiddetin durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için bağımsız ve özgür bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 20:47
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Filistin sorununun çözümü için bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulmalı"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Gazze'de Barış İçin Bağımsız Filistin Devleti Şart!

Bağımsız ve özgür Filistin Devleti'nin kurulması için çağrı: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Gazze'de kalıcı barış çağrısında bulundu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Gazze'de devam eden çatışmalara ve İsrail-Filistin sorununa dikkat çekti. Mirziyoyev, demokrasi ve insan haklarını savunan ülkelerin Gazze'deki vahşete sessiz kaldığını belirterek, şiddetin durdurulması ve barış sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Mirziyoyev, Gazze'deki durumun sadece bir "facia" olmadığını, aynı zamanda çözülemeyen İsrail-Filistin sorununun bir sonucu olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, istikrarlı ve kalıcı bir barışın sağlanması için bağımsız ve özgür bir Filistin Devleti'nin kurulmasının şart olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin tarihi bir belge imzaladıklarını da açıkladı. Türkiye'nin Özbekistan'a olan ilgisinin arttığını ve işbirliği için yeni köprüler kurduklarını belirten Mirziyoyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaletli girişimlerini desteklediklerini vurguladı.

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