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İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Suriye basınına göre, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Saldırıya ilişkin İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 23:25
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

İsrail’in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısında 1 çocuğun yaşamını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırının, yerel saatle 19.30'da Banyas'taki bir alana ve binaya gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırıya ilişkin henüz İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, saldırı sonucu meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra bölgede hasarın da meydana geldiği ifade edildi. Hedef alınan bölgede, Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara hava saldırıları düzenliyor. Bu son saldırı da bölgedeki gerilimi artıran bir gelişme olarak kaydedildi.

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