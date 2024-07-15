İsrail'in yasaklı silah kullanımı! Gazze'de 48 saat içinde 320 Filistinli öldü ve yaralandı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak son 48 saat içinde en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını açıkladı. Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında kullanılan silahların "termal veya kimyasal silah" olarak adlandırıldığı ve çoğunun ABD yapımı füze ve bombalardan oluştuğu belirtildi. Bu silahların kullanımı, uluslararası düzeyde yasaklanmış durumda.



YASAKLI SİLAHLARIN KULLANIMI VE ETKİLERİ

Gazze'deki hükümet, son 48 saatte yaşanan saldırılarda kullanılan silahların, insan vücudunda kimyasal tepkimelere neden olduğunu ve yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasarlar bıraktığını bildirdi. Açıklamaya göre, bu silahlar, 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan ciddi yanıklara neden oluyor. Ölümcül yanıklar sonucu birçok Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik gerçekleştirdiği bu saldırıları insanlık suçu olarak nitelendirerek kınadı. Tüm dünya ülkelerine, bu suçları kınamaları ve İsrail'in uluslararası mahkemeler önünde yargılanmasını sağlamak için çaba göstermeleri çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, İsrail'e bu tip silahları sağlayan ABD yönetiminin de yaşanan trajediden sorumlu olduğu tekrarlandı.



GAZZE'DE SİVİL KAYIPLARIN ARTIŞI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli hayatını kaybetti. 89 bin 97 kişi ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor ve sivil altyapıya yönelik saldırılar devam ediyor. Hastaneler, eğitim kurumları ve diğer sivil sığınaklar hedef alınarak büyük tahribat yaşanıyor.