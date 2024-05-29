İsrail katliamlarına Han Yunus’ta devam ediyor: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı olan WAFA, İsrail güçlerinin Han Yunus’a saldırdığını duyurdu. Bölgede bulunan Mean’da yer alan Ebu Cezer ailesine ait olan eve düzenlenen hava saldırısı sonucunda, çocuk ve kadınlar da dahil olmak üzere çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmiş olduğu duyuruldu. Saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi de verildi.

Öte yandan yerel kaynakların aktarmış olduğu bilgilere göre İsrail tankları, sivillere ait evleri de bombaladı.

Kaynaklardan aktarılan bir diğer bilgiye göre El-Gurra ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Kudüs Hastanesi çalışanlarından Dr. İsam Ravhi Muhammed Akıl, Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan evinin İsrail güçleri tarafından hedef alınması sonucu hayatını kaybetti.