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İsrail, Kemal Advan Hastanesi çevresini bombaladı: Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladı. Saldırılar sonucunda, aralarında çocukların ve kadınların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 17:30
İsrail, Kemal Advan Hastanesi çevresini bombaladı: Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere havadan saldırdı. Bölgeye bombalı saldırı düzenleyen İsrail, yine çocuk sayıda kadın ve çocuğun ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.

Bölgede yer alan sağlık ekipleri, enkaz altında kalan ölüleri ve yaralıları çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırı hakkında bilgi veren Al Jazeera'nın muhabiri, bu saldırının bölgedeki en hızlı ve toplu katliamlardan biri olduğunu vurguladı. Aktarılan bilgilere göre, saldırı nedeniyle çoğu kadın ve çocuk olan 28 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirtildi.

Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmının yıkılmış olduğu saldırı sonucunda, en az 10 çocuğun hayatını kaybetmiş olduğu bilgisi verildi.

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