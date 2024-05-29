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İsrail Meclisi, UNRWA'nın dokunulmazlık iptalini içeren yasa tasarısını onayladı

İsrail Meclisi, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) dokunulmazlık ve ayrıcalıklarını iptal eden yasa tasarısını onayladı.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 22:43
İsrail Meclisi, UNRWA'nın dokunulmazlık iptalini içeren yasa tasarısını onayladı

İsrail, UNRWA'nın dokunulmazlık iptalini öngören yasa tasarısını onayladı

İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) dokunulmazlık ve ayrıcalıklarını iptal eden yasa tasarısını yapılan ön oylamada onayladı. Meclis'ten yapılan açıklamada, 120 milletvekilinden 58'inin yasa tasarısı için lehte oy kullandığı belirtildi.

Yasa tasarısı, UNRWA'nın dokunulmazlık ve ayrıcalıklarının kaldırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı'nın bu dokunulmazlığı sağlayan yasal düzeni iptal etmesi öngörülüyor. Ancak yasanın tam anlamıyla yürürlüğe girmesi için Meclis'te 3 farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor.

İsrail yönetimi, UNRWA'ya karşı yürüttüğü karalama kampanyasıyla dikkat çekiyor. Özellikle 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı başlatılan kampanya, uluslararası alanda tartışmalara neden olmuştu. Ancak İsrail'in suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine bazı ülkeler, UNRWA'yı finanse etmeye devam etme kararı almıştı.

Olay, bölgede büyük yankı uyandırırken, BM'nin bu konudaki tutumu ve uluslararası tepkiler merak konusu olmaya devam ediyor.

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