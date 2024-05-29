İsrail, Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kontrolü ele geçirdi

İsrail İddiası: Philadelphia Koridoru'nda Kontrol Sağlandı

İsrail ordusu, Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'nda tüm kontrolün ele geçirildiğini öne sürdü. Ordu radyosunun haberine göre, "İsrail ordusu, Philadelphia Koridoru'nda operasyonel olarak tam kontrol sağladı" ifadeleri kullanıldı.

İddiaya göre, Mısır'a geçen bölgede 20 tünel bulunuyor. İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu ele geçirmesiyle Mısır-Gazze sınır hattının tamamen İsrail'in kontrolü altına girdiği belirtiliyor.

Ancak, Philadelphia Koridoru'nun tarihi ve siyasi bağlamı da göz önüne alındığında, bu iddianın netliği ve gerçekleşme durumu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

Koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. İsrail güçlerinin kontrolündeki bu koridor, çeşitli siyasi değişimler ve anlaşmalarla zaman içinde farklı kontrol altına girmiş durumda.



