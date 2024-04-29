İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerin daha yaşamını kaybettiğini açıkladı.

İkilinin de çavuş rütbesinde olduğu belirtilirken, isimleri Topçu Taburu'ndan İdo Aviv ve Karmeli Tümeni'nden Kalkeidan Mehari Zal olarak açıklandı. İsrail ordusunun internet sitesinden yapılan açıklamada, askerlerin Gazze merkezindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Ancak ölümlere sebep olan çatışmalara dair detaylı bilgi verilmedi.



Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere toplamda 608'e yükseldiği belirtildi.