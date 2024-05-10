İsrail saldırılarında Gazze'de ölü sayısı 34 bin 943'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarında ölenlerin sayısı 34 bin 943'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 39 Filistinli yaşamını kaybetti, 58 kişi ise yaralandı.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son saldırılarında 6 katliamın yaşandığı ve saldırılarda ölenlerin sayısının arttığı belirtildi. Ayrıca, saldırıların devam etmesi nedeniyle enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülerin olduğu ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.