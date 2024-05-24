İsrail saldırılarında Gazze'de son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı

Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 231 gündür süren saldırıları son 24 saat içinde 6 katliam ve 57 ölümle devam etti.



Son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 93 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. Bu saldırılarla birlikte son 10 günde ölenlerin sayısı 684'e, yaralananların sayısı ise 1232'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 35 bin 857'ye, yaralı sayısının ise 80 bin 293'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.