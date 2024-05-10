İsrail ve Hamas arasında ateşkes için Kahire müzakereleri: Uzlaşı arayışı devam ediyor

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, Mısır’ın başkenti Kahire’de devam ediyor. Ancak, Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi zor anlaşmazlıklar olduğu bildiriliyor.

İsrail basınına göre, Kahire’deki müzakerelerde taraflar arasında çözülemeyecek anlaşmazlıklar var. İsrail televizyonu KAN, Kahire’deki müzakere turunu yakından takip eden kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Kahire’den ayrılan İsrail heyeti ülkeye ulaştı.

Haberlerde, taraflar arasında uzlaşı sağlanamayacak anlaşmazlıklar olduğu belirtiliyor. Ancak, bu anlaşmazlıkların neler olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmiyor. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin bu akşam toplanarak, söz konusu anlaşmazlıkları ve müzakere sürecinde nasıl ilerleneceğini tartışacağı belirtiliyor.

Mısır’da yayın yapan “El-Kahire el-İhbariyye” televizyonu, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra istişare amacıyla Kahire’den ayrıldığını bildirdi.

Bu durum, Gazze’deki ateşkes müzakerelerinin karmaşıklığını ve zorluğunu gösteriyor. Taraflar arasında çözülemeyen anlaşmazlıkların ne olduğu konusunda henüz bir bilgi yok, ancak bu durum, müzakerelerin ne kadar karmaşık ve zorlu olduğunu gösteriyor. İsrail ve Hamas arasındaki bu anlaşmazlıkların çözülmesi, bölgedeki barış ve istikrar için kritik öneme sahip olacak. Bu nedenle, tüm dünya, Kahire’deki müzakerelerin sonuçlarını dikkatle takip ediyor.