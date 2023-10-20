İsrail'den hain saldırı: Bu kez camiyi hedef aldılar

Geçtiğimiz gün dünya İsrail'in 471 kişinin ölümüne yol açan hastaneye saldırısını konuşurken şok edici bir gelişme daha oldu. Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nusayrat mülteci kampındaki camiye düzenlenen saldırı ölüm ve yaralanmalarla sonuçlandı" ifadeleri kullanıldı.

BİR SALDIRI DA CAMİYE

Gazze İçişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan duyuruda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampındaki Ayn Calut kulesi yakınındaki camiye saldırdığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail saldırısının ölüm ve yaralanmalarla sonuçlandığı belirtildi. İsminin gizli kalmasını isteyen bir sağlık ekibi yetkilisi, AA muhabirine, İsrail güçlerinin Nusayrat mülteci kampındaki Aksa Şehitler Camii'ne saldırdığını söyledi. Hamas'ın silahlı bir grubu olan İzzeddin El Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı verilen topyekün bir saldırı başlattı. Gazze'den İsrail'e binlerce roket atılırken, Filistinli militanlar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun Erez sınır kapısını basıp ele geçirdi. Oradan silahlı gruplar İsrail yerleşimlerini işgal etti ve İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.





Gazze'den yapılan saldırıda 304'ü asker olmak üzere 1.405 İsraillinin öldüğü ve 3.968 İsraillinin yaralandığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 3.478 kişinin vefat ettiğini, 12.000 kişiden fazla kişinin yaralandığını söyledi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında altmış dört Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1.300 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. İsrail saldırısında on üç gazeteci öldürüldü. İsrail güçleri ile Hizbullah arasında 8 Ekim'de Lübnan sınırında başlayan çatışmalarda on Hizbullah üyesi, iki İslami Cihad üyesi, bir gazeteci ve iki sivil hayatını kaybetti. Lübnan'daki saldırıda iki İsrail askeri ve bir İsrailli sivil hayatını kaybetti. Son olarak İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'deki El-Ahli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yirmi sekizi ağır olmak üzere 342 kişi yaralandı, 471 kişi ise hayatını kaybetti.