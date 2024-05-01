İtalya'da 1 Mayıs: Filistin'e destek ve işçi hakları için yürüyüş yapıldı

İtalya'nın işçi bayramı olan 1 Mayıs, Milano'dan Venedik'e kadar geniş kapsamlı yürüyüşlerle kutlandı. Yoğun yağmura rağmen Milano'nun ikonik meydanlarından biri olan Porta Venezia'dan başlayan yürüyüşe Filistin'e destek gösterileri damga vurdu. Ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen göstericiler, Gazze'deki soykırıma son verilmesi çağrısında bulunarak uluslararası bir barış çağrısında bulundu.



Filistin'e destek gösterilerinin yanı sıra, işçi hakları ve güvenliği konuları da gündemdeydi. Sendikaların öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşlerde, hükümetin çalışma hayatına ilişkin politikaları ve artan iş kazalarında yeterli önlem almaması protesto edildi. Napoli'den Torino'ya kadar birçok şehirde hükümetin işçi hakları konusundaki tutumu sert bir şekilde eleştirilirken, iş kazalarında hayatını kaybeden işçiler için adalet talep edildi.

İşçi sendikalarının Monfalcone kentinde gerçekleştirdiği yürüyüşlerde ise, son dönemde artan iş kazalarının önlenmesi için hükümetten daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı. Ülkede geçen yıl iş kazalarında yaşamını yitiren 1040 işçinin anısına yapılan bu yürüyüşler, işçi haklarının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması için bir uyarı niteliği taşıdı. İtalya'da 1 Mayıs: Filistin'e Destek ve İşçi Hakları İçin Yürüyüşler

Spot: İtalya'nın Milano kentinde yapılan 1 Mayıs yürüyüşleri, Filistin'e destek gösterileriyle birleşirken işçi hakları da ön plandaydı.

İtalya'nın işçi bayramı olan 1 Mayıs, Milano'dan Venedik'e kadar geniş kapsamlı yürüyüşlerle kutlandı. Yoğun yağmura rağmen Milano'nun ikonik meydanlarından biri olan Porta Venezia'dan başlayan yürüyüşe Filistin'e destek gösterileri damga vurdu. Ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen göstericiler, Gazze'deki soykırıma son verilmesi çağrısında bulunarak uluslararası bir barış çağrısında bulundu.

Filistin'e destek gösterilerinin yanı sıra, işçi hakları ve güvenliği konuları da gündemdeydi. Sendikaların öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşlerde, hükümetin çalışma hayatına ilişkin politikaları ve artan iş kazalarında yeterli önlem almaması protesto edildi. Napoli'den Torino'ya kadar birçok şehirde hükümetin işçi hakları konusundaki tutumu sert bir şekilde eleştirilirken, iş kazalarında hayatını kaybeden işçiler için adalet talep edildi.

İşçi sendikalarının Monfalcone kentinde gerçekleştirdiği yürüyüşlerde ise, son dönemde artan iş kazalarının önlenmesi için hükümetten daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı. Ülkede geçen yıl iş kazalarında yaşamını yitiren 1040 işçinin anısına yapılan bu yürüyüşler, işçi haklarının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması için bir uyarı niteliği taşıdı.