Joe Biden'a Trump münazarası sonrası eleştiri yağmuru! Elon Musk da tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump ile gerçekleştirdiği münazaranın ardından yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Tartışmadaki performansı, Biden’ın adaylığına dair ciddi soru işaretlerine yol açtı.



ELON MUSK'IN BIDEN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Tesla, SpaceX ve X’in sahibi Elon Musk, Biden’ın tartışma performansını eleştirenler arasına katıldı. The New York Times’ın "Amerika'nın gerçekten bir başkana ihtiyacı var mı?" başlıklı makalesine atıfta bulunan Musk, "Bu gerçekten iyi bir soru çünkü belli ki uzun zamandır bir başkanımız olmadı" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Musk’ın bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

27 Haziran'da Donald Trump ile gerçekleştirdiği münazaranın ardından, Biden’a yarıştan çekilmesi yönünde çağrılar gelmeye başladı. Eleştirmenler, Biden’ın yaşını ve sağlık durumunu gerekçe göstererek, Beyaz Saray’da daha genç ve dinamik bir liderin bulunması gerektiğini savunuyor.



BIDEN'A YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Ross Douthat’ın The New York Times’ta kaleme aldığı köşe yazısında, 81 yaşındaki Joe Biden’ın başka bir adayla değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. Yazıda, "Biden'ın başka bir adayla değiştirilmesi gerekiyor çünkü 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da yaşlı bir başkanın görev yapması son derece tehlikeli olacaktır" denildi. Bu görüş, kamuoyunda büyük yankı buldu ve Biden’ın çekilmesi gerektiği yönündeki sesleri daha da artırdı.

Tartışma sonrası eleştirilerin hedefi olan Biden, performansı hakkında açıklamalarda bulundu. "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum" diyen Biden, kötü bir gece geçirdiğini belirtti. Trump'ın mikrofon kapalıyken bile bağırmasının dikkatini dağıttığını ifade eden Biden, "Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım" dedi. Bu açıklama, eleştirileri dindirmeye yetmedi ve Biden’ın adaylığına dair tartışmalar devam etti.

BIDEN'DAN TARTIŞMA PERFORMANSI AÇIKLAMASI

Tartışma sonrası eleştirilerin hedefi olan Biden, performansı hakkında açıklamalarda bulundu. "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum" diyen Biden, kötü bir gece geçirdiğini belirtti. Trump'ın mikrofon kapalıyken bile bağırmasının dikkatini dağıttığını ifade eden Biden, "Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım" dedi. Bu açıklama, eleştirileri dindirmeye yetmedi ve Biden’ın adaylığına dair tartışmalar devam etti.