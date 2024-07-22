Joe Biden Başkanlık yarışından çekildi: Dünya liderlerinden destek mesajları!

Biden'ın müttefikleri, dış politika başarılarına övgüler yağdırarak kararının zorluğunu kabul etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Biden sayesinde transatlantik iş birliği yakın, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak. Yeniden aday olmama kararı takdiri hak ediyor," şeklinde X platformunda bir paylaşım yaptı.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Biden'ın kararını "saygıyla" karşıladığını ve başkanlık süresinin geri kalanında birlikte çalışmayı "dört gözle beklediğini" söyledi. Starmer, "Kariyeri boyunca olduğu gibi, Başkan Biden'ın bu kararı Amerikan halkının en iyi çıkarları doğrultusunda verdiğini biliyorum," dedi.

Kanada ve Polonya'dan Övgüler

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Biden ve ABD First Lady'si Jill Biden'a teşekkür ederek, başkanı "Kanadalıların gerçek dostu" olarak nitelendirdi. Trudeau, "O harika bir adam ve yaptığı her şey ülkesine olan sevgisiyle yönlendiriliyor," dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Biden'ın siyasi kariyeri boyunca "zor kararlar" aldığını ve bu kararların "dünyayı daha güvenli, demokrasiyi ve özgürlüğü daha güçlü" kıldığını söyledi. "Bu son kararınızı duyururken de aynı prensiplerle hareket ettiğinizi biliyorum. Belki de hayatınızdaki en zor karardı," dedi.

Japonya ve Çekya'dan Açıklamalar

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Biden'ın açıklamasının ABD Başkanı için "yapabileceği en iyi siyasi karar" olduğunu belirtti. "Japonya-ABD ittifakı ülkemizin diplomasisinin ve güvenliğinin köşe taşıdır, bu yüzden durumu yakından izleyeceğiz," dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Biden'ın kararını "sorumlu ve kişisel olarak zor... ama bir o kadar değerli" olarak nitelendirdi. Fiala, ABD'deki siyasi belirsizliğin arttığını da kabul etti. "İki güçlü ve eşit adayın demokratik rekabetinden iyi bir başkan çıkması için ABD'ye şans diliyorum," dedi.

İtalya ve Ukrayna'dan Görüşler

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, ülkesinin "büyük bir sükunetle" ABD'ye bakması gerektiğini söyledi. "Bir sonraki başkan kim olursa olsun, Trump veya Harris, iyi çalışacağız," dedi.

Ukrayna lideri Volodymyr Zelensky, Biden'ın "zor ama güçlü kararını" saygıyla karşıladığını ve Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği "sarsılmaz destek" için teşekkür etti. "Amerika'nın devam eden güçlü liderliğinin Rusya'nın kötülüğünün başarıya ulaşmasını veya saldırganlığının karşılıksız kalmasını engelleyeceğini içtenlikle umuyoruz," dedi.

Karşıt Ülkelerden Tepkiler

ABD ile anlaşmazlık içinde olan bazı ülkeler de Biden'ın kararına tepki gösterdi. Venezuela Başkanı Nicolas Maduro, kararı "en akılcı ve doğru karar" olarak nitelendirdi. "Biden, bu yaşta ve zayıflamış sağlık durumuyla ülkesinin yönetimini üstlenemeyeceğini, bir başkanlık adaylığını hiç üstlenemeyeceğini fark etti," dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya'nın önceliğinin Ukrayna'daki savaşı olmaya devam edeceğini belirtti. "ABD başkanlık seçimlerine kadar çok şey değişebilir," dedi. "Sabırlı olmalı ve neler olacağını dikkatle izlemeliyiz," diye ekledi.