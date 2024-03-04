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Kazakistan’da 6,1 şiddetinde deprem meydana geldi

Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti çevresinde 6.1 şiddetinnde bir deprem meydana geldi.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:28
Kazakistan’da 6,1 şiddetinde deprem meydana geldi

Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, yerel saatle 11.22'de merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyi olan depremi duyurdu. Bu deprem, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de hissedildi.

Almatı'daki sismik aktivitenin neden olduğu deprem, yerel saatle 11.22'de gerçekleşti. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı Sismik İstasyon Merkezi, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak belirledi. Almatı şehrinde deprem anında uyarı sinyali verilerek halkın bilgilendirilmesi sağlandı.

Almatı Acil Durumlar Departmanı, sarsıntı nedeniyle panik oluşmaması için halkı sakin olmaya çağırdı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının rapor edilmediği belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Depremin Etkilediği Bölgelerde Tedbirler Alınıyor

Kazakistan'ın güneyinde meydana gelen depremin ardından, bölgedeki acil durum ekipleri olaya müdahale etmek ve olası risklere karşı tedbir almak için çalışmalara başladı. Şehirdeki halka, depremin etkilediği bölgelerde dikkatli olmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Kırgızistan'da da Hissedildi

Almatı'nın güneyinde gerçekleşen deprem, sınırda bulunan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de hissedildi. Kırgız yetkililer, depremin etkisiyle ilgili bölgedeki durumu değerlendiriyorlar. Şu ana kadar her iki ülkeden de herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.

İlgili Makamlar ve Uzmanlar Değerlendirme Yapıyor

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı ve diğer ilgili makamlar, depremin etkilerini değerlendirmek ve gerektiğinde alınacak önlemleri belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, bölgedeki sismik aktiviteyi ve depremin olası etkilerini inceleyerek, halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

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